OM, Stade Rennais, TFC: Classement des clubs de Ligue Europa selon les primes gagnées

Les primes déjà gagnées par les clubs de la Ligue Europa.

Avant la dernière journée de la phase de groupes, tout se passe plutôt bien pour les trois clubs français. Deux que sont l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont sûrs de voir au moins les barrages vers les huitièmes et peut-être les huitièmes directement, quand le troisième, le TFC, est en ballotage favorable pour les barrages. Qui dit tours supplémentaires, dit primes additionnelles. En Ligue Europa, un huitième rapporte 1,2 millions et un barrage 500 000 euros.

L’OM, le Stade Rennais et le TFC peuvent voir la suite

Sachant qu’il y a aussi de l’argent à gagner en fonction de la place finale en phase de groupes ; 1,5 millions pour les premiers et 550 000 euros leurs dauphins. Avant cela, voilà compilé ci-dessous, le résumé de ce que chaque club de la C3 a déjà financièrement gagné à ce stade du format, entre la prime commune à toutes les équipes, les résultats sportifs obtenus en poules et le classement au coefficient. Plus, pour quelques clubs, un bonus de 5 millions d’euros de plus, conséquence de l’élimination en barrages de la Ligue des champions, plus tôt dans le courant de l’été.

235 M€ de l’UEFA pour les équipes de la Ligue Europa 2023-24

En revanche, la simulation ci-dessous ne prend pas en compte le marketpool, c’est-à-dire les droits de la TV calculés selon les marchés de chacun des pays, sur le nombre de clubs engagés par nations. Au total, l’UEFA distribue 235 millions d’euros aux équipes de la Ligue Europa 2023-2024.

Classement des clubs de Ligue Europa selon les primes gagnées

Rangers FC = 13 214 000 €

Molde FK = 12 080 000 €

Leverkusen = 10 608 000 €

Liverpool = 10 374 000 €

AEK Athens = 10 262 000 €

Panathinaikos = 10 130 000 €

Maccabi Haifa = 10 028 000 €

AS Rome = 9 690 000 €

Rakow Częstochowa = 9 602 000 €

Olympique Marseille = 9 240 000 €

Villarreal = 9 216 000 €

Slavia Prague = 9 186 000 €

Atalanta BC = 9 108 000 €

West Ham United = 8 922 000 €

Sporting CP = 8 874 000 €

Stade Rennais FC = 8 394 000 €

Real Betis = 8 160 000 €

AFC Ajax = 8 142 000 €

Olympiacos FC = 7 902 000 €

Brighton & Hove Albion = 7 842 000 €

SC Fribourg = 7 734 000 €

Sparta Prague = 7 608 000 €

Qarabag FK = 7 476 000 €

Viktoria Plzen = 6.868.000,00 €

Club Brugge KV = 6 845 500 €

Toulouse FC = 6 762 000 €