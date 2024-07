Classement des clubs de la Ligue 1 selon la longévité du propriétaire

Bientôt 50 ans de Nicollin à la tête du MHSC, avant Louis et aujourd’hui Laurent, le cadet de la fratrie.

Cette saison 2024-2025 est celle du cinquantième anniversaire du Montpellier HSC, fondé sous sa configuration actuelle en 1974 par le regretté Louis Nicollin. Depuis, le club de la Paillade est toujours entre les mains de la famille, qui sévit aussi par ailleurs dans le monde du nettoyage urbain ; Laurent Nicollin préside l’équipe sportive et son frère Olivier l’entreprise éponyme.

Cinquante de propriété pour les Nicollin, moins d’un mois à l’ASSE

Les Nicollin sont les plus anciens dans la liste des propriétaires de la Ligue 1 et Kilmer Sports est à l’opposé le plus jeune. C’est le moins dernier que le fonds d’investissement canadien a officiellement repris l’AS Saint-Etienne des mains de Bernard Caïazo et Roland Romeyer, restés vingt ans à la place. L’AS Monaco, qui cherche un repreneur à Dmitri Rybolovlev, pourrait être le prochain à changer de gouvernance.

Le Havre et le PSG les plus proches de la moyenne de la Ligue 1

En moyenne, selon les données ci-dessous du Centre international d’étude du sport, les propriétaires de Ligue 1 ont dix ans de longévité à la tête des clubs, c’est-à-dire un de plus que l’homme d’affaire américain, Vincent Volpe, au Havre et deux de moins que Qatar Sports Investments (QSI), au Paris Saint-Germain.

Classement des clubs de la Ligue 1 selon la longévité du propriétaire