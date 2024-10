Classement de la Ligue 2 vs les budgets des équipes

Au comparatif du classement sportif et des budgets des clubs, il y a plutôt corrélation en ce début de saison.

Le premier tiers de la saison est consommé en Ligue 2, hier mardi s’est disputé la onzième journée de l’exercice 2024-2025. Elle a confirmé une tendance plutôt notable : il y a rarement au autant corrélations entre les performances sportives des équipes sur le terrain et les moyens financiers dont disposent les clubs.

Au comparatif des budgets et du classement actuel, six formations sont à l’équilibre parfait dont les deux extrêmes : le Paris FC d’un côté et le promu FC Martigues, de l’autre. Ils sont la preuve que si l’argent ne fait pas le bonheur, dans le football, il y contribue quand même beaucoup. Les budgets prévisionnels sont les nôtres, à Sportune, ils sont tout à la fois des officiels des clubs et des prévisionnels. Cela peut donc supposer quelques écarts avec la réalité comptable.

Il y a forte corrélation entre argent et résultats sportifs cette saison de Ligue 2

A propos d’écarts, positivement le FC Annecy et l’USL Dunkerque en ont fait un significatif à respectivement +7 et +5 et un classement sportif dans le top 5 du moment. Avec eux, Grenoble et Pau assurent aussi jusqu’ici.

A l’inverse, c’est plus compliqué pour l’ESTAC Troyes et le Stade Malherbe de Caen, quoiqu’à propos de ce dernier on ne sache pas précisément quel budget il possède, dans la mesure où il a été repris dans l’été par un nouvel actionnariat porté par Kylian Mbappé. Peut-on néanmoins supposer qu’il n’est pas inférieur aux dernières saisons disputées par l’équipe normande en Ligue 2.

Classement de la Ligue 2 cette saison 2024-25 comparé aux budgets des équipes

Club Budget Classement budget Classement L2 Différence Paris FC 23 M€ 1 1 = FC Lorient 20 M€ 2 2 = EA Guingamp 19 M€ 3 8 – 5 Amiens SC 16 M€ 4 4 =