Les budgets de la Ligue 2 cette saison 2024-2025

Il y a aussi, au mieux des réflexions, au pire de l’inquiétude, pour les clubs de la Ligue 2 avec la nouvelle grille des droits TV.

Comme pour la Ligue 1, la Ligue 2 est entrée dans une nouvelle phase commerciale des droits de diffusion du championnat et comme dans l’élite, ici aussi la part à recevoir est à la baisse, estimée à 40 millions d’euros annuels de contribution du groupe BeIn Sports. Avec peut-être une différence plus notable dans l’antichambre de l’élite, que les recettes de l’audiovisuel pèsent parfois énormément sur les revenus des clubs.

Les clubs de la Ligue 2 aussi vont accuser une baisse des droits TV

En conséquence de quoi, les budgets prévisionnels des 18 clubs de la Ligue 2 saison 2024-2025 sont globalement à la baisse. Les chiffres rapportés sont les nôtres à Sportune, entre données officielles des clubs que nous avons sollicités et parfois des estimations, à l’exemple du Stade Malherbe de Caen qui nous rappelé la période de transition qu’il traverse (l’actionnariat du club normand évolue avec l’arrivée d’un fonds associé au capitaine des Bleus, Kylian Mbappé).

Au cumul, les budgets prévisionnels des formations du championnat dépassent les 200 millions d’euros, pour une moyenne proche de 11 millions, à l’équivalence du SC Bastia, ou du Clermont Foot, l’un des trois clubs relégués de la Ligue 1, avec le FC Lorient et le FC Metz. Derrière le promu Martigues a le budget le plus modeste, en compagnie du Rodez Aveyron Football, l’équipe surprise du dernier exercice, puisque barragiste pour les accessits à l’élite. Contraint de céder la majorité des joueurs qui ont fait son succès, le club rouergat est reparti d’une feuille quasiment blanche cette saison.

Le Paris FC ambitieux candidat à l’accession à la Ligue 1

Devant, le Paris FC (soutenu par un fonds souverain du Bahrein), trahit de claires ambitions, entre budget plus épais et recrutement costaud, notamment celui de l’ancien milieu de l’OM et de Sassuolo, Maxime Lopez qui fait désormais équipes avec son frère Julien.

Les budgets de la Ligue 2 cette saison 2024-2025

Club Budget 2024-2025 Martigues 7 M€ Rodez AF 7 M€ Pau FC 7,5 M€ Red Star 8,5 M€ AC Ajaccio 9 M€ Stade Lavallois 9 M€

