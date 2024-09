Chelsea débauche la patronne du média sportif The Athletic

Des équipes masculines aux féminines, Chelsea bouleverse l’ordre établi des dirigeants en place.

Quelques jours après avoir promu Jason Gannon à la direction générale du groupe, Chelsea bouleverse aussi le sommet de sa hiérarchie chez les féminines en débauchant Aki Mandhar, jusqu’à présent directrice générale du média sportif en ligne The Athletic (propriété du New York Times), qui devient pour l’occasion la première CEO de l’équipe féminine.

Aki Mandhar va devenir la première directrice générale de Chelsea

Avec cette nomination, selon The Guardian, le club londonien confie son équipe féminine à une spécialiste des médias sans expérience préalable dans la gestion d’un club de football. Mandhar, qui occupe son poste actuel au The Athletic depuis 2020, rejoindra Chelsea avant la fin de l’année. Sa mission ? Assurer que le succès indéniable de l’équipe féminine sur le terrain, marquée par cinq titres consécutifs en Women’s Super League (WSL), se reflète aussi dans le développement commercial et médiatique du club.

Si les Blues dominent sur le plan sportif, des défis persistent en termes d’affluence lors des matchs. En effet, contrairement à Arsenal qui parvient à remplir l’Emirates Stadium lors de rencontres féminines, Chelsea peine encore à attirer les foules à Stamford Bridge. Le rôle de Mandhar sera donc crucial pour booster l’attractivité de l’équipe, notamment sur le plan marketing et médiatique.

Augmenter les affluences et les recettes commerciales des féminines du club

La réorganisation de Chelsea Women est une priorité pour le club. Depuis cette saison, l’équipe est gérée indépendamment de la section masculine, avec des ressources dédiées. La nomination de Mandhar s’inscrit dans cette stratégie, avec pour objectif de renforcer la gestion commerciale du club.

Cette nomination intervient dans un contexte mouvementé pour Chelsea. Le club fait face à des changements structurels, notamment le transfert de propriété de l’équipe féminine à BlueCo, une société sœur de Chelsea FC Holdings Limited. De plus, les deux groupes propriétaires du club, menés par Clearlake Capital et Todd Boehly, sont actuellement en conflit pour le contrôle total de l’entité.