C’est quoi GL Events futur gestionnaire du Stade de France ?

Après trente ans sous Vinci et Bouygues, le Stade de France va changer d’exploitant.

Faute de projet de concession solide, le gouvernement français a décidé d’une nouvelle concession d’exploitation du stade de France à compter du mois d’août 2025, après trente ans de gestion par le groupe Vinci et Bouygues. Lui a été préféré l’entreprise lyonnaise GL Events qui est officiellement entré, ce mardi, en négociations exclusives.

Acteur du secteur événementiel, GL Events, basé à Lyon, s’est forgé une réputation internationale par son expertise et sa capacité à orchestrer des événements d’envergure. Depuis sa création en 1978, le groupe a su évoluer pour devenir un des leaders du secteur, opérant dans plus de 20 pays et intervenant sur des projets prestigieux tels que les récents Jeux Olympiques, des salons professionnels internationaux, ou encore des événements culturels et sportifs.

Propriétaire du LOU rugby, associé (à tort ?) au rachat de l’AC Ajaccio…

Dans le monde sportif, GL Events est notamment connu pour être actionnaire majoritaire du LOU rugby, un club du Top 14. Depuis la crise de la Covid qu’il a péniblement traversé, le groupe connait une embellie remarquable. En 2023, son chiffre d’affaires a progressé de 9, à 1,4 milliards d’euros. Cette même année, GL Events affichait une présence dans près de 90 destinations, avec plus de 5 000 collaborateurs mobilisés pour assurer la réussite de ses opérations.

Son patron, Olivier Ginon, est selon l’étude annuelle du magazine Lyon Décideurs, le dirigeant le mieux rémunéré de la région lyonnaise avec 563 000 euros de revenus et 6,6 millions de dividendes. Récemment le nom du groupe a été associé à une offre possible de rachat de l’AC Ajaccio en Ligue 2, une information publiée sur les réseaux sociaux, que le club corse a fermement démenti.

Contrairement aux « informations » diffusées ce jour par Romain Molina sur le réseau social X et en partie reprise par un média insulaire, l’AC Ajaccio dément formellement toute discussion dans son processus de vente avec le groupe GL Évents et informe être à jour du versement des… https://t.co/jAdmXFg09A — AC Ajaccio (@ACAjaccio) December 5, 2024

