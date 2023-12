Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les bookmakers

C’est la mi-temps en Ligue 2 et tout reste encore possible au classement sportif.

Comme en Ligue 1, la Ligue 2 en est à la moitié de sa saison sportive 2023-2024. A la différence notable et bientôt gommée, qu’ils sont 20 dans l’antichambre de l’élite contre 18 à l’étage supérieur. Pour que les deux championnats soient à l’avenir à niveau, il y aura donc quatre relégations à l’issue de l’exercice en cours. Les places derrière valent donc cher.

C’est tendu à l’arrière pour ne pas descendre en National

Si l’on en croit les bookmakers de France, elles devraient échoir à ceux qui sont actuellement les plus mal classés, à savoir Valenciennes, Dunkerque et Quevilly Rouen. Le classement ci-dessous répond à la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024 ? », s’il est tourné différemment, il donne un aperçu des clubs où la menace est la plus forte. Elle l’est aussi pour Annecy mais le jugement des bookmakers pour le collectif haut-savoyard est après les 19 premières journées moins tranché ; il fait encore jeu presqu’égal avec le promu Concarneau ou l’ESTAC qui vit un second exercice compliqué après être descendu de Ligue 1.

Vers un retour immédiat en Ligue 1 du SCO Angers et de l’AJ Auxerre ?

Ce qui n’est par contre pas le cas de l’AJ Auxerre et du SCO Angers qui ont accompagné les Troyens en Ligue 2. Eux sont les deux favoris désignés pour les deux accessits direct à la Ligue 1. Si Angers mène au classement sportif de deux longueurs d’avance sur l’AJA, les opérateurs de France les placent sur un même pied d’égalité. Grenoble ou Laval pourraient bien créer la surprise, pour une place de barragiste. Ça paraît sinon compromis pour l’ASSE et plus encore les Girondins de Bordeaux, deux clubs qui ambitionnaient de grimper, tant pour recouvrer le leur lustre d’antan que par nécessité financière. A ce stade, c’est loin d’être gagné.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les bookmakers*

Auxerre = 3

Angers = 3

Grenoble = 7,5

Laval = 10

AC Ajaccio = 15

Saint-Etienne = 18

Guingamp = 19

Pau = 25

Caen = 27

Paris FC = 35

Bordeaux = 50

Rodez = 65

Amiens = 80

Bastia = 250

Troyes = 350

Concarneau = 350

Annecy = 500

Quevilly Rouen = 1 000

Dunkerque = 1 500

Valenciennes = 1 500

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024 ? »