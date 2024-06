Ce que sera le classement final de la Ligue 1 2024-25 selon les bookmakers

La nouvelle saison n’a pas encore officiellement commencé, mais l’on a déjà une première tendance du futur classement en Ligue 1.

Le calendrier de la saison 2024-2025 officiellement dévoilé depuis ce vendredi, le championnat de Ligue 1 est désormais lancé pour tout le monde : joueurs, dirigeants de clubs, supporters et toutes les marques qui gravitent autour. Dont les bookmakers sportifs intéressés par le marché.

Le PSG comme par hasard choisi en premier de la classe

Déjà se posent pour quelques-uns d’entre eux qui le proposent la question : « quelle équipes sera sacrée championne de France de Ligue 1 ? », au mois de mai prochain, au soir de la 34e et dernière journée. Et deveniez quoi ? Le PSG est donné en favori. Etonnant non ? C’est que l’habitude est forte désormais, de voir le club de la capitale boucler l’exercice sur la plus haute marche du podium.

L’OM et l’ASM sur le podium, le SCO, l’AJA et le HAC en derniers de cordée

Et dans cette nouvelle saison jusqu’ici pétrie d’incertitudes, notamment liée aux droits TV, le PSG est celui qui offre les garanties les plus solides. Derrière, la tendance du moment est favorable à l’Olympique de Marseille, devant l’AS Monaco pour compléter le podium. Quant au maintien, il sera compliqué à décrocher pour le SCO Angers, désigné en dernier et également l’AJ Auxerre pour autre promu, en balance avec Le Havre.

Rappelons qu’il y a un an, à période quasiment identique, le Stade Brestois est donné comme le futur dernier. On sait ce qu’il en est advenu des Bretons…

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 2024-25 selon les bookmakers *

1. Paris Saint-Germain = cote à 1,25

2. Olympique Marseille = 12

3. AS Monaco = 15

4. Olympique Lyonnais = 21

5. Losc Lille = 26

6. RC Lens = 41

7. Stade Rennais = 51

8. OGC Nice = 67

9. Stade Brestois 29 = 101

10. Stade Reims = 101

11. Montpellier HSC = 151

12. Toulouse FC = 201

13. RC Strasbourg Alsace = 201

AS Saint Etienne = 201

Fc Nantes = 301

AJ Auxerre = 351

Le Havre Ac = 351

Angers = 501

* A la question : Quel club sera champion ?