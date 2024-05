Ce que sera le classement final de L1 selon Euro Club Index et le nombre de points des équipes

Trois journées nous séparent de la fin de saison en Ligue 1.

A part que le Paris Saint-Germain a désormais la certitude d’être sacré champion, comm l’ont l’AS Monaco et le Stade brestois (pour la 1re fois dans l’histoire de ce dernier, d’être européen et pour les onze premiers du classement, de rester en Ligue 1 la saison prochaine, tout reste encore à jouer dans le championnat de France élite du football français. Il reste trois matchs, neuf points à prendre et d’après les projections du moment, les places sont pour parties figées.

Peu de changements en perspective sur les postions actuelles

C’est en tout cas ce que prédit la plateforme de statistiques Euro Club Index, dans son classement final prédictif. Pourcentages et points projetés pour chaque club, elle n’envisage rien de véritablement marquant pour les places qui vont compter ; comprendre celles qualificatives pour l’Europe et à l’arrière, pour le maintien à ce niveau au prochain exercice.

Le seul changement qui puisse se noter est l’inversion anticipé des places qu’occupent Strasbourg et Montpellier dans le ventre mou du classement ; les premiers doublant les seconds au finish. Cela mis à part le podium de tête resterait le même avec Paris terminant premier devant Monaco et Brest, comme à l’arrière dans le sens opposé ; C Clermont terminant dernier devant Lorient et le FC Metz disputant les barrages. Rendez-vous ce 19 mai au soir, pour la 34e et dernière journée de la saison 2023-2024 pour le verdict attendu en Ligue 1.

Ce que sera le classement final de L1 selon Euro Club Index et le nombre de points des équipes

1. Paris Saint-Germain = 77 points (chance de terminer 1er = 100 %)

2. AS Monaco = 64 points (2e = 82%)

3. Stade Brestois = 61 (3e = 49,4%)

4. Lille OSC = 60 (4e = 51%)

5. OGC Nice = 55 (5e = 75%)

6. RC Lens = 52 (6e = 44,8%)

7. Olympique de Marseille = 50 (7e = 35,3%)

8. Olympique Lyonnais = 49 (8e = 39,7%)

9. Stade Rennais = 47 (9e = 46,7%)

10. Toulouse FC = 43 (10e = 45,6%)

11. Stade de Reims = 43 (11e = 40,3%)

12. RC Strasbourg Alsace = 40 (12e = 33%)

13. Montpellier HSC = 40 (13e = 39,2%)

14. FC Nantes = 34 (14e = 63,6%)

15. Le Havre AC = 32 (15e = 43,6%)

16. FC Metz = 31 (16e = 45,9%)

17. FC Lorient = 29 (17e = 46,1%)

18. Clermont Foot = 27 (18e = 62,8%)