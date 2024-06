Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé après 13 jours de mercato

Jusqu’ici c’est très calme sur le mercato en Ligue 1 et il y a peut-être une très bonne explication à cela.

Treize jours se sont écoulés depuis l’ouverture du marché des transferts de l’été 2024-2025 pour les clubs de la Ligue 1. Et jusqu’ici c’est le calme plat. Très plat. Trop peut-être, car il faut probablement y voir l’incertitude planante et pesante qui entoure les prochains de droit de l’audiovisuel.

Le PSG a recruté Safonov. Et puis c’est tout

La nouvelle saison s’ouvre dans une semaine, ce 1er juillet, et l’on ne connait toujours pas le diffuseur de la saison de Ligue 1. Ni ce que cela rapportera aux clubs. Il n’y a eu de fait à ce stade qu’un seul transfert payant et nouveaux que celui de l’arrivée du gardien de but russe Matvey Safonov au Paris Saint-Germain (depuis Krasnodar), moyennant une indemnité à 20 millions d’euros.

Des options levées à l’ASM, Lens, l’OM et l’OGCN

Le reste des opérations est liées à la levée d’options d’achat. C’est le cas des défenseurs Thilo Kehrer (ex-West Ham), Jhoanner Chavez (Bahia) et Bamo Meïté (Lorient), à respectivement Monaco, Lens et Marseille. Mais aussi du milieu de terrain Morgan Sanson que l’OGC Nice a définitivement recruté en provenance d’Aston Villa. Le mercato se déroule en Ligue 1 jusqu’au 30 août.

Ce que les clubs de Ligue 1 ont investi après 13 jours de mercato

Paris SG = 20 M€ (Safonov)

AS Monaco = 11 M€ (Kehrer)

Olympique de Marseille = 10,5 M€ (Meïté)

RC Lens = 4,5 M€ (Chavez)

OGC Nice = 4 M€ (Sanson)

Losc Lille = –

Stade Brestois = –

Olympique Lyonnais = –

Stade de Reims = –

Stade Rennais = –

Toulouse FC = –

Montpellier HSC = –

RC Strasbourg = –

FC Nantes = –

Le Havre AC = –

AJ Auxerre = –

Angers SCO = –

AS Saint-Etienne = –