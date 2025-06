Carlos Carlaz. Un nouveau sponsor français pour le n°2 mondial

Carlos Alcaraz est la nouvelle image du groupe Danone.

Carlos Alcaraz enrichit son portefeuille de sponsors français. Le joueur de 22 ans a été officiellement présenté mardi comme nouvel ambassadeur global de Danone, renforçant ses liens avec l’Hexagone après ses collaborations avec Babolat et Louis Vuitton.

L’alliance est pluriannuelle. Le récent vainqueur de Roland-Garros 2025 interviendra de manière transversale entre les différentes marques et catégories du groupe agroalimentaire pour promouvoir des habitudes de vie saines. L’accent sera mis sur la nutrition équilibrée, l’hydratation et la pratique régulière d’activités physiques dès le plus jeune âge.

Antoine de Saint-Affrique, PDG de Danone, justifie ce choix par la cohérence avec la philosophie de l’entreprise : « Cette partnership est une continuité de l’engagement de longue date de Danone : placer la santé, par l’alimentation, au centre de la vie quotidienne. »

Une expertise nutritionnelle au service d’Alcaraz

Pour l’Espagnol, cette collaboration revêt une dimension particulière. « J’ai la fierté de rejoindre Danone, une entreprise que je connais depuis l’enfance », a déclaré l’actuel dauphin de Sinner au classement ATP. Le champion souligne que sa routine d’entraînement repose sur « une hydratation saine et une alimentation équilibrée », valeurs qu’il souhaite transmettre aux nouvelles générations.

L’annonce intervient au moment où Alcaraz consolide sa présence sur le marché français des partenariats, lui qui se pose souvent en digne successeur de Rafael Nadal, son pair espagnol devenu roi et légende de la Porte d’Auteuil, sur l’ocre terre battue de Roland-Garros.