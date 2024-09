Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

La Ligue Europa début cette semaine, avec deux clubs français en lice.

C’est reparti, ces mercredi et jeudi, pour une nouvelle édition et saison de la Ligue Europa, que disputent deux équipes françaises : l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. Autant ne pas ménager trop de suspense inutile, ni les Aiglons ni les Gones, n’appartiennent à la liste des favoris à la victoire finale.

L’OGC Nice et l’OL lointains outsiders, Tottenham et Man Utd en favoris

Les bookmakers de France les placent aux mieux en lointains outsiders avec des cotes à plus de 20 contre un. Plus sûrement, il y a les équipes anglaises de la Premier League. Et un match plutôt serré entre les Spurs de Tottenham et les Red Devils de Manchester United. La victoire finale des premiers cote à 4, celle des seconds et à 4,5. Entre ces deux équipes qui se fréquentent toute la saison, le duel va se jouer à distance, avant peut-être, de se décider en finale.

Les clubs Basques ont la finale de San Mamés dans un coin de l’oeil

Derrière l’AS Rome complète le trio des favoris à la cote de 7, devant deux clubs d’Espagne et du Pays Basque que sont la Real Sociedad (qu’affronte l’OGC Nice ce mercredi en ouverture de son tournoi), à 8 et l’Athletic Bilbao, à 9 contre un. Ces deux clubs voisins, et particulièrement celui de Bilbao, ont une raison en plus d’aller loin qua la finale de cette édition 2024-2025 de la Ligue Europa est programmée au stade San Mamés de Bilbao, le 21 mai 2025.