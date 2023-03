PSG: Une shopping list mercato valorisée à près de 345 M€

Le PSG devra se renforcer pour repartir. Mais les moyens pourraient lui faire défaut.

Après la déconvenue face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a déjà la tête tournée vers la saison prochaine. Les dirigeants s’activent sur plusieurs dossiers pour renforcer leur effectif, et ont déjà fait leur shopping list, celle ci- vaut près de 345 millions d’euros. à l’ajout des valorisations de l’Observatoire du football (CIES). Mais, les Rouge et Bleu devront faire face à plusieurs obstacles.

La PSG cible plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival

Comme le rapporte L’Équipe dans son édition du jour, le PSG souhaite recruter plusieurs joueurs. Outre Milan Skriniar, qui arrivera libre cet été, les dirigeants parisiens ont coché au moins un nom par ligne. Le défenseur central Pau Torres, les milieux de terrain Ibrahim Sangaré, et Manu Koné. En attaque, les pensionnaires du Parc des Princes pensent à Rayan Cherki, déjà ciblé du mercato hivernal, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva ou encore Victor Osimhen. Les deux derniers cités connaissent bien Luis Campos, puisqu’il les a fait venir en France, Silva à l’AS Monaco en 2015 et Osimhen au LOSC, en 2019. La valeur marchande cumulée de ces sept joueurs est estimée à près de 345 millions d’euros, selon le CIES. La réalité sera peut-être tout autre, à l’exemple du seul Victor Osimhen valorisé à 60 millions d’euros, mais pour lequel Naples pourrait réclamer jusqu’à 150 millions d’euros.

Le PSG doit vendre s’il souhaite beaucoup dépenser

Sous surveillance de l’UEFA et de son fair-play financier, le PSG, qui a perdu 370 millions d’euros lors de la saison 2021-2022, va devoir vendre s’il souhaite sérieusement se renforcer. La cellule sportive souhaite tout d’abord faire partir définitivement les joueurs qui reviendront de prêts, tels que Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Georginio Wijnaldum. Et ce n’est pas tout, puisque les recrues du mercato estival ne donnent pas davantage satisfaction, les décideurs parisiens sont ouverts à un départ de Carlos Soler. Hugo Ekitike, considéré comme un espoir du football français, n’a pas réalisé une bonne saison non plus, et son avenir pourrait aussi s’inscrire ailleurs qu’à Paris.

Le PSG devra trancher pour Ramos et Messi

Pour pouvoir dépenser suffisamment lors du mercato afin d’avoir une équipe compétitive, le PSG devra donc vendre, et aussi faire un point sur ses joueurs en fin de contrat. En 2021-2022, la masse salariale était de 728 millions d’euros. Deux joueurs sont libres à l’issue de la saison : Sergio Ramos et Lionel Messi. Le premier dispose d’un salaire de 7,6 millions d’euros brut chaque année, tandis que celui du avoisine les 40 millions d’euros brut annuel. La question de leur avenir se pose forcément, d’autant plus pour le champion du monde argentin qui ne souhaiterait pas diminuer ses émoluments. Les dirigeants parisiens ne sont pas prêts à faire tout et n’importe quoi pour prolonger Messi, le septuple Ballon d’Or pourrait donc quitter le club de la capitale, un peu moins de deux ans après son arrivée.

Kylian Mbappé, un avenir en question

Après la nouvelle élimination précoce du PSG en Ligue des Champions, la question autour de l’avenir de Kylian Mbappé devrait de nouveau se poser dans les prochains mois, lui qui a prolongé en mai dernier – obtenant ainsi le plus gros contrat de l’histoire du sport -, alors que le Real Madrid était prêt à l’accueillir. Si les dirigeants parisiens souhaitent construire leur projet autour du champion du monde français, rien ne dit qu’il ne demandera pas à partir lors du prochain mercato estival, alors que son contrat court jusqu’en 2024, si l’attaquant de 24 ans décide de ne pas lever l’année supplémentaire et de poursuivre jusqu’en 2025. Toutefois, le Paris Saint Germain s’est toujours montré clair sur Mbappé, il ne souhaite pas le vendre.

Le PSG souhaite toujours vendre Neymar

Les décideurs parisiens sont en revanche beaucoup plus disposés à ouvrir la porte à Neymar Jr, dont ils souhaitaient déjà le départ la saison dernière. Sa nouvelle blessure à la cheville, ainsi que son salaire conséquent, ne devraient pas faciliter les choses. Les dirigeants devront trouver des solutions pour réaliser un gros mercato et renforcer leur effectif afin d’espérer décrocher la Ligue des Champions, qui est encore bien loin.

Les joueurs suivis par le PSG et leur valorisation sur le mercato

Milan Skriniar (Inter Milan) = libre

Pau Torres (Villarreal) = 40 M€

Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven) = 45 M€

Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) = 30 M€

Bernardo Silva (Manchester City) = 90 M€

Rayan Cherki (OL) = 20 M€

Victor Osimhen (Naples) = 60 M€

Gonçalo Ramos (Benfica) = 60 M€