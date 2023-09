PSG – OM: La LFP communique sur les sanctions à l’encontre des joueurs parisiens

La commission de discipline de la LFP a décidé de convoquer les autres joueurs du PSG incriminés à la suite du match disputé contre l’OM, dimanche.

Portés par l’euphorie de la large victoire (4-0) du PSG sur l’OM dimanche, quatre joueurs du club parisien – Ousmane Démbélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo-Muani et Lyvin Kurzawa -, se sont laissés aller à des chants injurieux à l’encontre de l’adversaire du soir. Sous l’oeil des caméras du diffuseur du match, présent pour capter l’instant.

La commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi soir, comme elle le fait habituellement tous les mercredis suivants une journée de championnat. A leur encontre, elle n’a encore rien statué, mais elle annonce convoquer les quatre journées incriminés prochainement, pour entendre leurs explications et versions des faits qui leur sont reprochés.

Rappelons que la Ligue de football professionnel (LFP) prévoit des sanctions pour ce type d’infractions dans ses règlements disciplinaires.

Le communiqué de la LFP :

« Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs, la Commission de Discipline décide de convoquer le Paris Saint-Germain, ainsi que les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA pour la prochaine séance de la Commission de Discipline, qui se tiendra le jeudi 5 octobre. »