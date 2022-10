PSG: Combien a-t-il déjà gagné de sa Ligue des champions ?

Déjà plus de 50 M€ pour le PSG en Ligue des champions/

Un point c’est tout. Mais c’est déjà pas mal. Le PSG a pris un point ou concédé deux, à Benfica (1-1), c’est selon. Sur la grille financière, non plus, ce résultat n’est pas le même, il vaut 930 000 euros, contre 2,8 millions d’euros payables à chaque victoire en phase de groupes ; Paris en a décroché deux, depuis l’entame de cette Ligue des champions.

Un nul qui vaut 980 000 € pour le PSG

Au total, le Paris Saint-Germain a déjà gagné 51,7 millions d’euros, de sa campagne en C1, qui se détaillent ainsi : les 15,64 millions d’euros de part commune aux trente-deux équipes qualifiées, plus 980 000 euros du nul face au Benfica et 5,6 millions d’euros, les deux succès contre la Juventus et le Maccabi Haïfa. Et le reste, soit 29,56 millions d’euros, au titre de la prime au coefficient sur 10 ans de coupes d’Europe.

eux clubs français qualifiés contre trois précédemment

Ces 50 et un peu plus de millions d’euros sont le minimum certain auquel va prétendre le champion de France. Sans compter les droits de la télé qui s’ajouteront en bout de tournoi. Puisque qu’il n’y a que deux clubs français – le PSG et l’OM -, qualifiés pour cette Ligue des champions, la part à partager sera plus conséquente.