PSG: Avec la qualif’, ce que la Ligue des champions rapporte au PSG

Grâce à sa qualification, le PSG est certain de gagner au moins 65 M€ de sa Ligue des champions.

Une victoire écrasante sur le Maccabi Haïfa (7-2) et une qualification assurée dans le groupe E de la Ligue des champions : voilà le résumé de la soirée du Paris Saint-Germain, désormais assuré de disputer les huitièmes de finale de la C1 ; un ticket qui rapporte 9,6 millions d’euros, en plus du reste.

Des huitièmes à 9,6 M€ de plus pour le PSG

Et ce reste vaut plus de 55 millions d’euros, à l’addition de la prime commune aux trente deux équipes (15,64 M€), des performances sportives en phase de groupes (3 victoires payées 2,8 millions d’euros chacune et deux matchs nuls à 980 000 euros le partage du point), et la part dite du classement au coefficient sur les dix saisons révolues ; cela rapporte au PSG 29,562 millions.

A minima 65 M€ gagnés de la Ligue des champions

Soit, toutes les primes cumulées depuis l’entame du tournoi, une Ligue des champions qui rapporte au PSG a minima 65 millions d’euros tout pile et cela, sans même prendre en compte le marketpool, c’est-à-dire le versement des droits de la télé, comme il n’y a que deux clubs français qualifiés en C1 (l’OM en plus du PSG), la répartition sera plus élevée pour eux.