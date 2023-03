Paris-Nice 2023, que gagne-t-on ? Les primes de la course

Tadej Pogacar s’alignera pour la première fois sur Paris Nice 2023.

Un peu moins pour les coureurs, mais un peu plus à l’ajout de la nouvelle « Taxe du syndicat et de la reconversion des coureurs », qui vaut 11,82% du prize money total : voilà pour l’enveloppe des primes, distribuées par l’organisation de Paris-Nice 2023. A savoir qu’un total de 142 100 euros (contre 144 300 l’édition dernière), sera redistribué aux engagés de la course et 16 796 euros ponctionnés en plus.

Un prize money légèrement diminué mais une taxe en plus sur Paris-Nice 2023

Rien ne change sur les places les plus convoitées, des vainqueurs et du podium. A savoir qu’une victoire d’étape rapporte 4 000 euros et le quadruple reviendra au cycliste vainqueur du classement général, dimanche prochain à l’arrivée à Nice. Entre, il y a toujours les classements annexes, de meilleur grimpeur, meilleur jeune, aux points ou par équipe. De 2 000 euros pour les vainqueurs individuels à 1 200 euros à la première équipe classsée.

Vers une nouvelle explication de texte entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ?

Ce Paris-Nice 2023 débute ce dimanche par un étape de 169,5 km au profil accidenté, dans les Yvelines, autour de la commune de La Verrière. Au terme de huit étapes successives, l’arrivée finale sera jugée à Nice, le dimanche 12 mars. Ce sera notamment l’occasion d’une nouvelle explication entre Jonas Vingegaard et Tadej Pgacar, respectivement vainqueur et dauphin du dernier Tour de France disputé.

Les primes à gagner sur Paris-Nice 2023

Vainqueur du maillot jaune = 16 000 €

2e du classement = 8 000 €

3e du classement = 4 000 €

Vainqueur d’étape = 4 000 €

Combatif de l’étape = 300 €

Vainqueur du classement du meilleur grimpeur = 2 000 €

Vainqueur du classement par points = 2 000 €

Vainqueur du classement meilleur jeune = 800 €

Vainqueur du classement par équipes = 1 200 €