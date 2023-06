OM, PSG, ASM, FC Nantes: Les décisions de la DNCG ce mardi

La DNCG a rendu de nouveaux verdicts ce mardi.

C’était une nouvelle journée de grand oral face à la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Plusieurs clubs ont passé l’examen dont quelques grosses cylindrées du championnat que sont l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, ou le FC Nantes en Ligue 1. Pour elles, rien de particulier n’est à signaler, la DNCG ayant décidé « Aucune mesure prise à l’égard des clubs ».

L’OM, le PSG, le FC Nantes et l’AS Monaco passent l’examen sans encombre

Ça passe aussi sans souci particulier pour l’AC Ajaccio, relégué de Ligue 1 en Ligue 2 et au même niveau de division, pour le Grenoble Foot 38 et le Pau FC. En revanche, c’est plus étriqué pour le Nîmes Olympique et le Red Star à propos desquels le verdict est le suivant : « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF ».

Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation pour l’US Orléans Loiret

Quant à l’US Orléans Loiret FC, la décision finale du gendarme financier du football français est la plus sévère du jour, puisqu’il a été décidé « l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la F.F.F. »