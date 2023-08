OL: Un recours contre les mesures conservatoires (et un tacle envoyé à Aulas)

La guerre est désormais publique et juridique entre l’OL de l’actuel propriétaire John Textor et l’ancien, Jean-Michel Aulas.

L’Olympique Lyonnais annonce ce jeudi préparer un recours contre les mesures conservatoires prises à son encontre, à l’initiative de son ancien président et propriétaire, Jean-Michel Aulas. Ces mesures, « qui ont été prises de manière non contradictoire », écrit le groupe dans son communiqué, ont permis à Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, de bloquer des sommes d’argent importantes sur les comptes de l’OL.

L’OL regrette la manoeuvre d’Aulas faite en connaissance de cause

Le communiqué explique que le litige prend racine dans le contexte d’une transaction prévue pour le rachat d’actions détenues par Holnest, conformément au protocole transactionnel négocié après la révocation de Jean-Michel Aulas de son poste de PDG au sein d’OLG. Ce rachat, conditionné à l’approbation de l’assemblée générale et à l’accord des prêteurs du groupe, n’a pas reçu les autorisations nécessaires, « ce que savait Jean-Michel Aulas », est-il écrit.

Le club déplore le manque de loyauté de son ancien président

L’OL reproche également à Jean-Michel Aulas de ne pas avoir respecté ses engagements pris dans le cadre du protocole transactionnel qui a mis fin à son mandat de président. Ce protocole obligeait notamment Aulas à soutenir le club avec loyauté. « L’Olympique Lyonnais regrette vivement que son ancien Président par ailleurs actionnaire et administrateur de la Société, ayant à ce titre une parfaite connaissance du caractère extrêmement dommageable de ses actions, ait initié une attaque aussi violente qu’illégitime à l’encontre de l’Olympique Lyonnais », conclut le club.

Cette nouvelle bataille judiciaire entre l’OL et Jean-Michel Aulas risque d’avoir un impact négatif sur le club, en terme de fonctionnement d’abord, au coeur même du début de la saison 2023-2024 et de la fin du mercato et d’image, car celle renvoyée par l’ancien patron et la nouvelle équipe dirigeante est en tout point désastreuse pour la marque OL.