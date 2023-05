OL: Indemnité, voiture de fonction, loge… Ce que l’OL va offrir à Aulas

Les modalités de cessation des fonctions de Jean-Michel Aulas de l’OL ont été communiqués par le groupe.

« Formaliser les modalités de cessation des fonctions de Président-Directeur Général de Monsieur Jean-Michel Aulas au sein d’OL Groupe et les conséquences de la résiliation de la convention de prestations de services conclue entre Holnest et OL Groupe ». C’est ainsi que débute le communiqué publié ce jeudi par OL Groupe, relatif « à la conclusion de conventions réglementées en application des articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17 du Code de Commerce ».

10 M€ une loge au Groupama Stadium et une voiture de fonction pour Jean-Michel Aulas

L’on y découvre les modalités de cessation des fonctions de Jean-Michel Aulas, dans son registre de président de l’OLympique Lyonnais, remplacé, au poste de président-directeur général, par l’actionnaire majoritaire, John Textor. Et les dispositions prévues dans ce cadre, au bénéfice de JMA. Lequel, tel que cela avait été écrit précédemment dans la presse, recevra une indemnité de « de 10 millions d’euros hors taxes prévue par la Convention de Prestations de Services », non pour lui directement, mais versée à sa holding familiale, Holnest.

Coopérer avec OL Groupe et démissionner de ses autres mandats au sein de l’OL

De même qu’il est écrit qu’Aulas va bénéficier de certains avantages en nature comme une loge au Groupama Stadium, un remboursement de frais professionnels liés à ses activités au sein d’OL Groupe et une voiture de fonction ». En contrepartie, Jean-Michel Aulas s’engage « à coopérer et prêter assistance à OL Groupe pour permettre une transition ordonnée de la direction générale en interne et à l’égard des parties prenantes », à poursuivre son activité d’administrateurs d’OL Groupe « tant qu’Holnest détiendra une participation minimale en capital et droits de vote d’OL Groupe » et « à démissionner de ses autres mandats au sein du groupe OL ».