OL: Ce que les documents de l’AG nous apprennent sur la vente de l’OL

L’Olympique Lyonnais doit officiellement changer de propriétaire avant le 20 décembre.

Des nouvelles au sujet de la vente, entamé à l’Olympique Lyonnais. Elles sont plutôt rares, depuis la dernière suspension de cotation à l »ouverture du marché, le 17 novembre dernier. Mais ce 21 décembre qui arrive, l’OL va tenir son assemblée générale ordinaire (AG), à laquelle ses actionnaires sont conviés. L’ordre du jour prévoit seize résolutions, dont certaines nous éclairent, sur le processus en cours.

La vente de l’OL doit se finaliser avant l’AG du 21 décembre

Il y a les classiques approbations des comptes de la saison dernière (conclue sur un déficit de 55 millions d’euros net), l’approbation de la rémunération des dirigeants mandataires mais aussi, la constitution du futur conseil d’administration du club. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Car il est prévu, à l’occasion de cette AG, que soient nommés John Textor et Mark Affolter.

John Textor et Mark Affolter au conseil d’administration du club

A leur sujet, il est écrit : « L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, sous réserve de la réalisation de la souscription par Eagle Football Holdings Bidco Limited (ou une société affiliée) de 28.666.666 actions nouvelles de la Société au plus tard le 20 décembre 2022 (inclus), décide de nommer (Monsieur John Textor/Monsieur Mark Affolter), en qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2028. »

Des renouvellements prévus au conseil d’administration

Comprenons donc que la prise officielle de contrôle de l’Olympique Lyonnais par Eagle Football Holdings Bidco Limited doit se finaliser, au plus tard ce 20 décembre, à la veille de l’assemblée. La huitième résolution « Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions », prévoit en outre la nomination du cabinet Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire ainsi que les renouvellements des mandats de Héloïse Deliquiet, Nathalie Dechy, Jianguang Li et Alexandre Quirici.