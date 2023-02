Mondiaux 2023 de ski alpin: Détail des primes de la coupe du monde à Méribel

Les Mondiaux 2023 de ski alpin se disputent en France, en ce mois de février.

Les Mondiaux 2023 de ski alpin ont débuté ce lundi 6 février dans les stations savoyardes à Courchevel-Méribel, en France. Cette compétition aura lieu jusqu’au dimanche 19 février. La France est bien représentée et peut remporter plusieurs médailles lors de ces championnats du monde, avec notamment la présence de Noel Clément, d’Alexis Pinturault chez les hommes, ou encore de Tessa Worley et Romane Miradoli, chez les femmes. S’agissant des primes (prize money), elles sont réparties équitablement.

Un prize money total de 132 859 euros lors des Mondiaux 2023 de ski alpin

Contrairement à d’autres sports où les hommes sont mieux rémunérés que les femmes, ce n’est pas le cas au ski alpin. Dans cette compétition la parité est appliquée sur la dotation financière. Au total, le prize money est de 132 000 francs suisses (soit 132 859 euros) pour chaque épreuve. Les six premiers athlètes se partagent ce montant. Le premier perçoit 52 800 francs suisses – ce qui correspond à 53 136 euros -, cela représente 40% de la somme totale.

Les six premiers au classement ont le droit aux primes

Et ainsi de suite. Forcément, les gains sont moindres. Le deuxième touche 33 000 francs suisses (33 207 euros), cela correspond à 25% de l’ensemble du prize money. Ensuite, l’athlète qui finit à la troisième marche du podium récolte 19 800 francs suisses (19 926 euros). Tandis que le quatrième, le cinquième et le sixième perçoivent respectivement 13 200 francs suisses (13 281 euros), 7 920 francs suisses (7 968 euros), et 5 280 francs suisses (5 312 euros).

Détails des primes à gagner au Mondiaux 2023 de ski alpin

1er = 132 859 euros

2e = 33 207 euros

3e = 19 926 euros

4e = 13 281 euros

5e = 7 968 euros

6e = 5 312 euros