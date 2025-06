Loïs Boisson. Combien rapporte sa défaite à Wimbledon 2025 ?

Déception pour Loïs Boisson, battue dès le premier tour des qualifications au tournoi de Wimbledon 2025.

L’aventure s’arrête déjà pour Loïs Boisson au tournoi de Wimbledon 2024. Beaucoup trop tôt pour la Française, héroïne du dernier tournoi de Roland-Garros, qu’elle a bouclé en demi-finale après avoir bénéficié d’une wild-card de sa fédération. Ne l’ayant pas eu cette fois à Londres, Loïs Boisson en a été quitte pour passer par l’étape initiale des qualifications.

Prime minimale pour Loïs Boisson à Wimbledon 2025

La joueuse de 22 ans faisait son entrée ce mardi sur le vert gazon londonien, une surface qui sied beaucoup moins à son jeu. A ce point d’ailleurs que Boisson s’est inclinée d’entrée, battue par la Canadienne Carson Branstine, en trois sets (6-2, 6-7 [2], 6-4). Un petit pour, trop rapide, et puis s’en va déjà la 65e mondiale.

Cette défaite, si elle ne remet rien en cause à la progression de la jeune dijonaise n’en est pas moins un mauvais coup d’arrêt pour elle, qui ne verra donc pas le tableau final et la prime minimale de 77 500 euros promise à tous les qualifiés, hommes et femmes, du 1er tableau du tableau final. A défaut, Loïs Boisson doit se contenter du minimum distribué par l’organisation, à savoir qu’une défaite au premier tour des qualifications de ce Wimbledon 2025 est payée 18 180 euros.

Presque 800 000 euros en carrière désormais

Rappelons que sa demi-finale du dernier Roland-Garros 2025 lui a valu de gagner 690 000 euros, c’est-à-dire plus qu’au cumul de toute sa carrière, qui s’élève depuis le Majeur français à 780 000 euros. Qui font presque 800 000 euros avec sa défaite concédée ce mardi.