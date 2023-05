Les revenus de la Liga progressent de 22% à 4,84 milliards en 2022. Un record

Javier Tebas se félicite des bons chiffres générés par la Liga espagnole.

La Liga, le championnat élite du football espagnol, a annoncé une augmentation de ses revenus pour la saison 2021-2022, atteignant un record de 4,84 milliards d’euros. Cela représente une augmentation de 22% par rapport à la saison précédente. Les revenus de la Liga sont principalement générés par les droits de diffusion, les parrainages, les ventes de billets et les produits dérivés. La ligue espagnole a connu une forte croissance dans tous ces domaines, en particulier grâce à l’augmentation des droits de diffusion dans le monde entier.

Un chiffre d’affaire record pour la Liga en 2022

Le président de la Ligue de football espagnol (LFP), Javier Tebas, a déclaré que cette augmentation des revenus était le résultat du travail acharné de la ligue et de ses clubs pour développer et promouvoir le football espagnol dans le monde entier. Il a également souligné l’importance de la stabilité financière pour assurer l’avenir du football professionnel en Espagne. Cette croissance des revenus du championnat est une bonne nouvelle pour les clubs de la ligue, qui pourront bénéficier de ressources financières supplémentaires pour investir dans des joueurs et des infrastructures. Cela devrait également aider à renforcer la position de la Liga comme étant l’une des principales compétitions de football au monde.

Un championnat d’étoiles qui stimule la croissance

Cette nouvelle augmentation des revenus de la Liga est une indication de la force du football espagnol et de sa capacité à se développer sur la scène internationale. Avec des joueurs de classe mondiale tels que Lionel Messi, Karim Benzema et Sergio Ramos, la ligue espagnole continuera sans aucun doute à attirer l’attention des amateurs de football du monde entier.