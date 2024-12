Les dates de la reprise des équipes de la Ligue 1

La trêve est courte pour la majorité des équipes de la Ligue 1.

La trêve des confiseurs est de courte durée cette saison 2024-2025 pour les équipes de la Ligue 1. Parce qu’entre deux journées de championnat s’est glissé un tour de Coupe de France, les joueurs sont déjà sur le pont ou proches de l’être, avant même que le calendrier bascule en 2025.

Cela devrait rassurer certains coachs, qui s’angoissent de fêtes trop riches d’excès et le résultat qui s’en suivra sur la balance. La plupart ont à peine le temps de dire ouf et de souffler, qu’il faut déjà anticiper la deuxième moitié de la saison.

C’est particulièrement vrai pour le promu Angers SCO qui a repris le premier. Les autres suivent, pour six formations ce dimanche 29 décembre et ce lundi, à la majorité de dix des dix-huit clubs de l’élite. Seul le Paris SG reprendra en 2025, le retour des hommes de Luis Enrique est programmé le 2 janvier, avec un match en plus à disputer dès le 5 à Doha au Qatar, contre l’AS Monaco, dans le cadre du Trophée des champions.

Les dates de la reprise des clubs de la Ligue 1

28 décembre : Angers SCO

29 décembre : AJ Auxerre, Olympique de Marseille, Montpellier HSC, OGC Nice, Toulouse FC, AS en 2025 Saint-Etienne

30 décembre : Stade Brestois, Le Havre AC, RC Lens, LOSC Lille, Olympique Lyonnais, AS Monaco, FC Nantes, Stade de Reims, Stade Rennais, RC Strasbourg

2 janvier : Paris SG