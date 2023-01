Le Tour de France prend l’échappée des NFT

Le Tour de France propose une collection digitalisée aux suiveurs de la course.

Ce n’est pas ainsi, dans l’appellation NFT, qu’Amaury Sport Organisation (ASO) présente son dernier projet. Mais c’est un peu tout comme. Et clairement, cela surfe sur la tendance des objets de collection, qui n’appartiennent qu’au monde du digital. A l’occasion de ce Tour de France 2023, l’organisateur de la course lance sa plateforme dédiée, pour donner à ses visiteurs, l’opportunité de gagner l’une (voire plusieurs) des 21 étapes, en version premium.

21 étapes digitalisées qui offrent des prestations VIP

A chacune son « objet digital », que son détenteur pourra à son choix, transformer en une expérience VIP (en suivant notamment la course en son coeur, entre les coureurs et la caravane publicitaire), le jour de l’étape associée, ou revendre ou échanger sur une marketplace spécifique. Et si des bénéfices s’en dégagent, au profit de l’organisation, ils seront reversés à l’association, « L’Avenir à Vélo ».

La volonté de rajeunir le public du Tour de France

« Véritable fête populaire au mois de juillet, le Tour crée une grande proximité avec son public tout au long des 3 500 km de son parcours, détaille Christian Prud’homme par communiqué. La collection digitale des étapes du Tour de France 2023 répond à cette logique : chacun aura la possibilité d’obtenir des contenus numériques exclusifs de la Grande Boucle. Les plus chanceux pourront vivre grâce à eux des moments uniques sur le Tour. » Par cette initiative, ASO espère tout à la fois rajeunir son audience et stimuler l’engagement autour de son événement du mois de juillet.