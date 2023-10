Le salaire de Javier Tebas augmente, le Real Madrid s’y oppose

38 des 40 clubs professionnels du foot espagnol ont approuvé l’augmentation du salaire de Javier Tebas. Le Real Madrid est l’un des deux réfractaires.

Javier Tebas, président de la Liga espagnole, voit son salaire augmenter de 57%, passant de 3,36 millions d’euros à 5,47 millions d’euros par an, selon une information rapportée par El Español. Cette augmentation a été approuvée par 40 clubs de la première et de la deuxième division, mais a été rejetée par le Real Madrid et un autre club, dont l’identité n’a pas été révélée.

Une hausse de salaire 57% pour Javier Tebas

Le salaire fixe de Tebas reste inchangé, à 2,19 millions d’euros. La hausse provient de deux primes variables, l’une quantitative et l’autre qualitative. La première est liée aux performances de la Liga, tandis que la seconde est associée à la réussite de Tebas dans ses objectifs personnels. Cette augmentation est controversée, car elle intervient alors que la Liga est confrontée à des difficultés financières. Le Real Madrid et Barcelone ont notamment critiqué cette décision, estimant qu’elle était inappropriée dans le contexte actuel.

Le Real Madrid et un autre club s’y opposent

Le salaire de Tebas est désormais supérieur à la moyenne des présidents des entreprises du Ibex 35, alors que la Liga ne réalise que 8% du chiffre d’affaires de ces entreprises. Cette augmentation est également critiquée par certains supporters, qui estiment qu’elle est excessive.