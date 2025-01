Les Spurs de Tottenham s’offrent un sponsor du PSG

Nouveau partenariat dans le foot pour Paris Baguette.

Un nouveau rapprochement entre la gastronomie et le football se dessine avec l’annonce du partenariat entre Paris Baguette, la chaîne de boulangerie du groupe SPC, et Tottenham Hotspur. Cette collaboration permet à l’enseigne, déjà présente dans 14 pays avec plus de 600 points de vente, de s’associer à l’un des clubs les plus prestigieux de Premier League.

Cette alliance n’est pas le fruit du hasard. Paris Baguette, qui vient d’inaugurer sa première franchise européenne dans le quartier d’affaires de Canary Wharf à Londres, mise sur la notoriété des Spurs pour accélérer son développement international. Le partenariat prévoit notamment la commercialisation des produits Paris Baguette au sein du Tottenham Hotspur Stadium.

Un partenaire du PSG depuis la saison dernière

Les supporters des Spurs pourront bientôt découvrir des produits exclusifs aux couleurs du club : pains, gâteaux et desserts spécialement conçus pour l’occasion. La marque prévoit également des opérations marketing impliquant les joueurs du club, dont Son Heung-min, star coréenne et capitaine de l’équipe.

Paris Baguette a déjà signé un deal semblable avec le club de football de la ville éponyme, à savoir le Paris SG, au coeur du mois d’août 2023 et pour une durée de deux saisons.