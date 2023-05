Le Real Madrid perd un procès à 400 M€ avec le fonds Ipic

Un revers pour Florentino Perez et le Real Madrid dans le litige l’opposant à Ipic.

Le Real Madrid a perdu son procès contre Ipic (International Petroleum Investment Company), pour le droits de naming du stade Bernabeu. Le Tribunal d’arbitrage de la Chambre de commerce de Paris a rejeté la demande déposée par le club madrilène en 2018, contre le fonds d’investissement souverain d’Abu Dhabi. Selon El Confidencial, le club de Florentino Perez réclamait une indemnisation de 400 millions d’euros pour la rupture de ses contrats.

Le Real Madrid a été débouté dans son procès avec Ipic

La Maison blanche et la société Ipic avaient conclu en 2014 des contrats de parrainage et de naming pour le stade Santiago Bernabéu après sa rénovation, pour une durée de 20 ans. Ces accords ont été rompus en 2017 après que la société ait retiré son financement de 400 millions d’euros, estimant que le projet initial, qui comprenait un hôtel et un centre commercial, ne serait pas réalisé. La superficie requise pour la construction a été réduite de 30 000 mètres carrés par les autorités d’urbanisme de Madrid et 12 250 mètres carrés n’ont pas pu être utilisés à des fins commerciales.

Un projet de rénovation de Bernabeu qui a changé au fil du temps

Fondé en 1984, Ipic devait financer les travaux dont l’achèvement était prévu en 2017. « L’un de nos plus grands défis est de convertir notre Estadio Santiago Bernabeu en meilleur stade du monde », disait Florentino Perez à l’annonce de ce rapprochement en 2014. C’est un revers juridique pour le cacique madrilène et son club.