La LFP réagit aux perquisitions à son siège ce mardi

Quelques heures après des perquisitions menées à son siège, la LFP est sortie du silence.

La Ligue de football professionnel (LFP) a réagi ce mardi soir, après les perquisitions menées ce mardi par le parquet national financier (PNF), à son siège ainsi qu’au domicile de son président, Vincent Labrune. Elles font suite au contrat noué avec le fonds d’investissement CVC, dans le cadre de la régie commerciale de la LFP.

La LFP se dit « sereine » et « transparente » avec la justice

Ces perquisitions s’inscrivent quelques jours après la publication du rapport sénatorial sur le football français et son financement. Le PNF s’intéresse à 37,5 millions d’euros du deal qui aurait été répartis à des parties prenantes du dossier (banques, avocats et dirigeants de la Ligue). Dans son communiqué publié ce mardi en fin de journée, la LFP se dit « sereine » et « transparente », vis-à-vis de la justice.

Le communiqué de la LFP

« Comme elle l’avait indiqué à plusieurs reprises, la Ligue de Football Professionnel (LFP) coopère avec la justice pour apporter tous les éléments nécessaires à l’enquête en cours, en toute transparence. Les actes d’enquête qui se déroulent dans la plus grande sérénité confirmeront que l’action menée par la Ligue a toujours été guidée par un engagement profond envers le football français, dans le plein respect des règles en vigueur. »