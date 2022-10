Km, sponsors, primes, direct TV… Les chiffres comparatifs des Tour de France 2023, hommes et femmes

Comme chaque année plein à craquer, le Palais des Congrès de Paris, pour la présentation des deux Tour de France 2023, des femmes et des hommes.

Le voile est désormais levé sur l’organisation des deux Tour de France cycliste, programmés en juillet 2023. Forte d’un premier rendez-vous couronné de succès, l’épreuve féminine s’est inscrite durablement dans le calendrier sportif. Des différences existent forcément entre les deux épreuves, mais le format reste le même, le diffuseur aussi. Et les sponsors pour certains, également.

Un naming pour le Tour de France féminin et non pour les hommes

Premier élément distinctif, la course féminine a un naming, elle est associée à Zwift, un partenaire d’entraînement virtuel. Les garçons eux, n’en ont pas. Pour autant, le nombre de sponsors varie presque du simple au double, entre la cinquantaine qui accompagne l’épreuve masculine et les 29 partenaires des féminines. Un écart qui devrait tendre à se resserrer, grâce à la popularité générée par la 1re édition, suivie par une moyenne de 2 millions de téléspectateurs (et jusqu’à plus de 5 millions, au jour de la victoire finale d’Annemiek van Vleuten, à la Planche des Belles Filles.

2h30 d’antenne quotidienne contre des étapes diffusées en intégralité

L’antenne justement, les filles l’occuperont 2h30 en direct tous les jours, sur France Télévision et à l’international, tandis que toutes les étapes des hommes seront retransmises en direct et en intégralité par le service public. La course des hommes est plus longue dans le temps (23 jours contre 8), et de fait en kilomètres à parcourir : 3 404, contre 956 km. Les arrivées seront jugées, comme traditionnellement sur les Champs-Elysées pour les uns, à Pau, pour les autres.

Le vainqueur chez les hommes gagnera dix fois plus que son homologue féminine

Question financière, les prize money vont rester rigoureusement les mêmes, d’une édition à l’autre. A savoir que 2,3 millions d’euros iront à la course messieurs et 250 000 euros, à celles des dames. Le lauréat masculin touchera donc, le même bonus de 500 000 euros, qui sera dix fois moindre (50 000 euros) à celle qui succèdera à la Néerlandaise, van Vleuten. Le Tour de France 2023 des hommes partira le 1er juillet depuis Bilbao, pour s’achever le dimanche 23 juillet. Le même jour partiront les filles depuis Clermont-Ferrand, pour un final jugé à Pau.