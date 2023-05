JO Paris 2024: Expérience VIP pour la cérémonie d’ouverture, combien cela coûte ?

Cher les packages VIP pour la cérémonie des JO 2024 de Paris. Mais finalement en phase avec les tarifs de la billetterie classique fixés par l’oganisation.

Unique, historique, extraordinaire, mais aussi particulièrement couteuse à la billetterie officielle… Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. On Location, le fournisseur officiel d’hospitalités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, a dévoilé ses packages créés sur mesure, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Quitte à payer cher l’événement, les fans des Jeux Olympiques et les entreprises du monde entier peuvent ici bénéficier d’un accès unique, par l’intermédiaire d’un seul et même fournisseur.

Quitte à payer cher la cérémonie d’ouverture, autant la vivre en VIP

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d’ouverture se déroulera le 26 juillet 2024 en dehors d’un stade, avec un parcours de 6 km le long de la Seine. L’expérience d’hospitalité d’On Location permet d’assister à la cérémonie d’ouverture depuis les lieux emblématiques de Paris et de se retrouver immergé dans l’atmosphère qui entourera le défilé des athlètes sur la Seine. On Location propose deux types de packages d’hospitalité pour la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024. Les visiteurs peuvent choisir entre les versions Riverside et Bridge 360, pour différentes appréciation du moment.

Différents packages et niveau de prestations en hospitalités

Les visiteurs optant pour les packages Riverside bénéficieront d’une place de premier choix sur les berges de la Seine, associée à un espace d’hospitalité offrant un niveau de service « or » ou « argent ». Le niveau or comprend une place réservée le long des berges de la Seine, avec une vue exclusive sur Paris et la cérémonie d’ouverture. Un espace d’hospitalité dédié sera ouvert avant, pendant et après la cérémonie d’ouverture, proposant un buffet, un cocktail dînatoire avec une sélection de boissons, des divertissements et des prestations d’artistes. Le niveau argent offre également une place réservée dans une tribune en bord de Seine, avec un cocktail dînatoire et de la musique live.

De 5 750 à 11 000 € la cérémonie d’ouverture VIP aux JO 2024 de Paris

Les packages Bridge 360 seront accessibles depuis le Café de Paris, une brasserie située sur un pont emblématique de Paris, à proximité du Trocadéro et de la Tour Eiffel. Les invités pourront y dîner et auront accès à des prestations variées de divertissement et à un service de niveau or. Mais cette expérience VIP lors de la cérémonie d’ouverture a un coût élevé, mais finalement en phase avec les prix relevés par les nombreux déçus de la billetterie classique (1 600 euros minimum au 3e jour de la billetterie individuelle tel que nous l’avons nous mêmes repéré). Les tarifs par personne pour ces packages premium vont de 5 750 € TTC (5 000 € HT) à 11 000 € TTC (9 500 € HT).

Des offres accessibles au grand public comme aux entreprises

On Location propose également des options de packages d’hospitalité permettant aux entreprises et aux fans d’assister à toutes les compétitions sportives des Jeux Olympiques. Le programme officiel d’hospitalité Paris 2024 repose sur trois piliers et s’adresse au grand public, aux entreprises et aux partenaires officiels. Il comprend le Clubhouse 24, un espace centralisé de divertissement situé au cœur de Paris, offrant un large choix de restauration, en plus d’expériences d’hospitalité sur site, dans des loges privées ou des salons partagés, avec différents niveaux de service. S’y ajoutent des packages voyage combinant billets pour les compétitions sportives et autres prestations plus ciblées, pour enrichir le séjour à Paris.