ASSE. Un Stéphanois élu meilleur joueur d’octobre en Ligue 1

Zuriko Davitashvili est le joueur du mois d’octobre en Ligue 1.

Le timing est parfait, pour faire monter l’enthousiasme et chauffer à blanc les supporters des Verts, au jour du derby OL – ASSE, ce dimanche soir. LA LFP et l’UNFP viennent en effet d’annoncer le sacre du jeune attaquant géorgien Zuriko Davitashvili, comme meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1, devançant le parisien Bradley Barcola et le gardien lillois Lucas Chevalier.

Davitashvili était en lice avec Barcola et Chevalier

Une distinction qui récompense un mois exceptionnel pour le joueur de 22 ans. Le natif de Tbilissi a marqué les esprits avec ses statistiques : cinq buts en trois matchs, dont une réalisation mémorable face à l’AJ Auxerre. Au-delà des chiffres, c’est surtout par sa technique et son sens du spectacle que le Géorgien a su séduire les observateurs et les votants de l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels).

Première distinction en Ligue 1 pour l’attaquant de l’ASSE

Cette récompense individuelle confirme l’éclosion d’un talent qui s’impose comme l’une des révélations de ce début de saison, débarqué dans le courant de l’été, en provenance des Girondins de Bordeau. Pour le club du Forez, qui retrouve peu à peu ses lettres de noblesse, l’émergence de Davitashvili représente une vraie satisfaction et laisse augurer de belles perspectives pour la suite du championnat.