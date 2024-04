Bostik signe avec le Tour de France féminin

Le peloton du Tour de France féminin accueille un nouveau partenaire.

Bostik, marque spécialiste des adhésifs de spécialité, devient partenaire officiel du Tour de France Femmes, ainsi que de Paris-Roubaix Femmes, La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Désireux de s’engager pour la promotion du sport féminin et de favoriser l’inclusion et la diversité, Bostik s’associe à ces courses cyclistes emblématiques.

Bostik rejoint les principales courses féminines de ASO

« Je salue le parti-pris fort de Bostik de soutenir le Tour de France Femmes avec Zwift et le cyclisme féminin dans sa globalité », indique Marion Rousse, la patronne du Tour de France féminin. « Au-delà d’un apport technique fondamental grâce à leurs solutions, ce choix d’accompagner le Tour de France Femmes avec Zwift traduit la crédibilité et la force prise par le cyclisme féminin depuis quelques années. Gageons que cet engagement continuera de faire grandir l’ensemble de nos épreuves féminines, en pleine croissance. »

« Le partenariat avec ASO est une opportunité unique de contribuer à l’évolution du sport féminin », poursuit Vincent Legros, le PDG de Bostik. « En renforçant la visibilité à travers des événements prestigieux comme le Tour de France Femmes avec Zwift, en présentant des modèles féminins puissants et en brisant les stéréotypes de genre, Bostik renforce son engagement en faveur de l’inclusion et inspire la prochaine génération de cyclistes. »

La fourniture d’une colle spéciale pour les dossards des coureuses

Bostik fournira des solutions d’étanchéité et de collage pour la fixation des numéros de dossard. Ces produits, axés sur la performance, utilisent des adhésifs qui permettent de retirer les numéros sans laisser de résidus, garantissant ainsi la réutilisation des maillots et réduisant les déchets.