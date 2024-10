Le FC Lorient recrute un champion de France… de fléchettes !

Le FC Lorient s’est associé au spécialiste français des fléchettes, Thibault Tricole. – @FCLorient

Le FC Lorient vient d’annoncer un partenariat inattendu avec Thibault Tricole, as des fléchettes et fervent supporter du club. Tricole, 34 ans, natif de Pluvigner, s’est fait un nom dans le milieu des fléchettes sous le sobriquet « The French Touch ».

En 2020, il est devenu le premier Français à participer aux Championnats du monde semi-professionnels (BDO/WDF) et professionnels (PDC). Parmi ses nombreuses victoires, on compte le Welsh Classic, l’Open du Danemark (2021) et l’Italian Open (2022). En 2022, il s’est même hissé jusqu’en finale des Championnats du Monde WDF.

Thibault Tricole portera désormais le maillot du FC Lorient en compétition

A l’avenir, Tricole évoluera sur le circuit de sa discipline vêtu du maillot des Merlus. A commencer par ses prochaines campagnes à Leicester, Wigan et Minehead pour plusieurs tournois internationaux, avant de viser le prestigieux Championnat du Monde PDC à l’Alexandra Palace de Londres, en décembre.

Sur son site officiel le FC Lorient souligne que Tricole est abonné de longue date du club et qu’il possède déjà un siège à son nom dans la tribune B&B Hôtels du stade du Moustoir depuis 2010.