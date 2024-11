Bienvenue au King Salman, le futur stade de 92 000 places de l’Arabie Saoudite

Le cabinet d’architecture Populous a dévoilé les premières images du stade de 92 000 places qu’il projette pour l’Arabie Saoudite. – @Populous

À l’horizon 2029, Riyad va se doter d’un monument sportif hors norme. Le futur stade King Salman, conçu par le cabinet d’architecture Populous, sera le plus grand équipement sportif d’Arabie Saoudite, avec une capacité de 92 000 places.

Les premières images du futur stade King Salman pour l'Arabie Saoudite Image 1 parmi 5

Plus qu’un simple stade, ce projet architectural ambitieux s’apparente à un écosystème sportif complet. Implanté près du parc King Abdulaziz, l’infrastructure intégrera des équipements variés : terrains d’entraînement, centre aquatique olympique, parcours sportifs, espaces communautaires et commerciaux.

Un écrin futuriste de 92 000 places prévu pour 2029

L’originalité du concept réside dans son inspiration naturelle. Les architectes ont imaginé le complexe comme des « graines » émergentes, symbolisant l’engagement saoudien pour le développement sportif, des pratiques amateurs aux compétitions internationales.

Conçu pour accueillir les matchs de l’équipe nationale et des événements internationaux, le stade offrira des équipements de prestige : loges royales, espaces VIP, écrans géants et même un chemin panoramique sur son toit. Ce projet architectural illustre l’ambition saoudienne de devenir une destination sportive mondiale, mêlant infrastructures de pointe et respect de l’environnement local.