Bellingham: Bienvenue dans la maison à 6 M€ de la star du Real. Avec CR7 pour voisin

Jude Bellingham a pris ses quartiers à La Finca.

Jude Bellingham est désormais bien installé dans la capitale d’Espagne. Quelques mois passés sous le maillot du Real Madrid ont suffi à l’installer comme la nouvelle coqueluche des supporters locaux et dans sa vie plus personnelle, le milieu international anglais a choisi de poser ses valises à la Finca, le quartier huppé de Madrid ou vivent de nombreux footballeurs de son standing, des clubs du Real ou de l’Altético.

Quand Bellingham découvre sa nouvelle maison…

Récemment, Jude Bellingham a lancé sa propre chaîne sur les réseaux sociau. Le premier épisode est centré sur la fin de son expérience au Borussia Dortmund et ses débuts madrilènes. Il est notamment mis en scène la découverte de sa nouvelle demeure. Le média The Mirror donne plus de précisions à son sujet. D’abord qu’elle est grande d’environ 650 m2, qu’elle a six chambres, une piscine, une salle de sport, une de cinéma et une immense cuisine.

Toni Kroos et Cristiano Ronaldo pour proches voisins

Elle est aussi desservie par un ascenseur privé, tel que l’on peut le voir dans le film produit par les communicants du joueur. Elle est, selon le média anglais, valorisée à près de 6 millions d’euros environ. L’extérieur donne sur un terrain de golf, Jude Bellingham a des voisins huppés, puisque sont proches les maisons de son ancien coéquipier Toni Kroos, ou celle de Cristiano Ronaldo dont il fut d’ailleurs proche d’être le locataire.