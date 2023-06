Cristiano Ronaldo futur propriétaire de Jude Bellingham ?

Où vivra Jude Bellingham une fois son transfert à Madrid officialisé ? Peut-être chez Cristiano Ronaldo.

Jude Bellingham est en approche à Madrid. Le jeune milieu de terrain anglais devrait rejoindre les rangs du Real. Son club, le Borussia Dortmund, a confirmé par communiqué l’accord trouvé avec le club merengue dans le cadre d’un transfert à 103 millions d’euros. Ne restent que les détails contractuels entre le joueur et sa future équipe. Dès lors, une question se pose : où vivra le milieu anglais une fois en Espagne ? Selon les rumeurs, Bellingham pourrait établir sa résidence dans la maison de Cristiano Ronaldo.

Bellingham va signer au Real Madrid, mais où va-t-il vivre ?

La star portugaise a récemment mis en location sa somptueuse demeure située dans le quartier huppé de La Finca, à Madrid, pour environ 10 000 euros par mois. Cette résidence de 4 000 mètres carrés dont 950 de surface habitable répartis sur quatre étages, dispose d’un immense garage, d’une piscine et de nombreuses autres installations luxueuses. Elle compte plusieurs chambres et salles de bain, dont une grande suite parentale. C’est cette maison et son immense garage, que les caméras de Netflix avait visité, à l’occasion du reportage consacré à la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo loue sa maison 10 000 euros par mois

Depuis son départ à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a mis à la location la maison qu’il a souhaité conserver, après y avoir vécu le temps de ses années passées à défendre le blanc maillot du Real Madrid. Elle est d’une architecture typique des résidences cossues qui occupent le quartier de la Finca, où seuls les personnes autorisées pénètrent ; l’entrée étant gardée en permanence. Découvrez les lieux en images, dans le diaporama ci-dessus.