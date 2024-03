TV: BeIn Sports change d’identité sonore

« The Grand » est le nom donné à la nouvelle identité sonore de BeIn Sports.

BeIn Sports, le groupe média sportif international, annonce le lancement d’une nouvelle identité sonore, conçue pour insuffler une nouvelle énergie à sa marque. Composée par Rob Jager en collaboration avec les agences Lafourmi et Phantom Punch, cette signature sonore originale s’inspire de l’intensité du sport et met en valeur la promesse de BeIn Sports : « Le plus grand des spectacles ».

Avec Lafourmi et Phantom Punch à la création, BeIn Sports change d’identité sonore

Le nouveau territoire sonore du groupe qatari se caractérise par un son puissant et distinctif, construit autour d’un gimmick entêtant aux cuivres. Cette mélodie est conçue pour capter l’attention des téléspectateurs et des auditeurs, et pour créer une expérience émotionnelle. « Créer une nouvelle identité sonore impactante et propriétaire était un vrai challenge, d’autant plus quand la précédente a accompagné la chaîne pendant 10 ans », explique par communiqué, Clément Cimarro, le directeur de la création chez Lafourmi.

La nouvelle identité sonore sera utilisée sur tous les supports de communication de BeIn Sports, de la télévision au digital en passant par la radio. Elle sera également ponctuellement diffusée sur les antennes de la chaîne et dans ses programmes digitaux.