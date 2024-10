Ballon d’or 2025. Après Rodri qui sera sacré en 2025 selon les bookmakers ?

Sachant que Rodri, blessé, ne pourra défendre son trophée, qui succèdera à l’Espagnol au trophée du Ballon d’or 2025 ?

Au lendemain du sacre surprise de Rodri au Ballon d’Or 2024, les bookmakers esquissent déjà les contours de l’édition 2025. Vinicius Jr, grand favori malheureux cette année, s’impose comme le principal prétendant avec une cote de 4, porté par les ambitions du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions.

Son coéquipier Kylian Mbappé pointe en deuxième position (4,5), malgré des débuts en demi-teinte sous le maillot merengue depuis son transfert du PSG. Le podium est complété par Erling Haaland (5), qui devra porter les espoirs de Manchester City en l’absence de Rodri, blessé pour le reste de la saison, et d’un Kevin De Bruyne toujours en délicatesse avec son physique.

Rodri ne pourra pas défendre son bien au Ballon d’or 2025

Le prodige espagnol Lamine Yamal, étincelant lors de l’Euro 2024 malgré ses 17 ans, s’invite dans la course (8) devant Jude Bellingham (9). Plus loin, on retrouve Robert Lewandowski (12), tandis que Harry Kane et Mohamed Salah partagent la cote de 20.

Comme le souligne Steve Freeth, expert chez bet365, « l’ère Messi-Ronaldo est définitivement révolue ». Une nouvelle génération de talents, tous âgés de 25 ans ou moins, s’apprête à dominer la prochaine décennie du football mondial. Rendez-vous est déjà pris dans un an pour l’attribution du 69e trophée du Ballon d’or.

Qui sera le Ballon d’or 2025 selon les bookmakers ?

Vinicius Jr = cote à 4

Kylian Mbappe = 4,5

Erling Haaland = 5

Lamine Yamal = 8

Jude Bellingham = 9

Robert Lewandowski = 12

Harry Kane = 20

Mohamed Salah = 20

Cole Palmer = 25

Phil Foden = 25