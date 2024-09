Ballon d’or 2024: Qui va désormais gagner selon les bookmakers ?

Le Ballon d’or 2024 est entré dans son dénouement final.

A un mois et des poussières du verdict final, le comité d’organisation du Ballon d’or 2024 a dévoilé la liste des trente nommés. A compter de cet instant, le trophée entre donc dans sa course finale et la pression va s’intensifier d’ici au soir du 28 octobre, pour la révélation des vainqueurs, depuis le théâtre du Châtelet à Paris.

La liste des 30 dévoilées, qui va gagner le Ballon d’or 2024 ?

A ce stade des tendances se dégagent clairement. Chez les bookmakers anglais qui s’intéressent au marché, le favori du moment n’est pas le même qu’il y a quelques mois en arrière, quand Jude Bellingham brillait de mille feux avec le Real Madrid. Sa cote de victoire est aujourd’hui de 14 contre un. S’il avait gagné l’Euro, peut-être le milieu anglais aurait été mieux considéré. En l’espèce deux joueurs le devancent et entre eux, c’est particulièrement serré.

Un match serré entre l’Espagnol Rodri et le Brésilien Vinicius

D’un côté, il y a Rodri, stratège de Manchester City et l’équipe d’Espagne, il fut l’un des grands artisans du succès de son équipe à la Coupe d’Europe en Allemagne. Son succès est coté entre 1,75 et 2. De l’autre, Vinicius Junior, qui n’a certes rien gagné sous les couleurs du Brésil cette saison, mais a largement contribué au nouveau sacre du Real Madrid en Ligue des champions. Qu’il gagne le Ballon d’or 2024 paie 1,2 fois la mise.

Kylian Mbappé désormais relégué loin derrière

Et les Français me direz-vous ? Un temps en outsider, Kylian Mbappé a significativement reculé étant même devancé par son ancien coéquipier au PSG et tenant du trophée, Lionel Messi (cote de l’Argentin à 25). Mbappé est précédé d’une cote à 35. Il est le plus crédible des Bleus alors que Dembélé suit très loin à 200 contre un et Antoine Griezmann à 250.