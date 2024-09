Avec Antoine Dupont, Adidas dévoile le nouveau maillot de l’équipe de France de rugby

Antoine Dupont et le nouveau maillot de la France, signé d’Adidas.

Les Jeux Olympiques désormais achevé, une nouvelle ère s’ouvre pour l’équipe de France de rugby qui ne va plus porter les tenues signées du Coq Sportif, mais désormais celles produites par Adidas. C’est un retour pour la marque allemande avec la Fédération française de rugby (FFR), elle qui habillait déjà les Bleus pour la période 2012-2018.

Adidas dévoile son premier maillot pour l’équipe de France de rugby

Ce lundi 2 septembre, en collaboration avec son ambassadeur, le chouchou des Français Antoine Dupont, le groupe aux trois bandes a dévoilé le nouveau maillot de l’équipe de France senior. « Ce n’est qu’un début », écrivent ses communicants sur les réseaux sociaux, le contrat avec la FFR portant sur les quatre prochaines saisons.

Forcément, cette nouvelle tunique est à dominante de bleu, un bleu nuit foncé, avec des touches de rouge pour le logo de l’équipementier et le coq iconique de la France et le sponsor majeur ventral Altrad, en impression blanche. Elle est ici portée par-dessus un short blanc teinté de rouge et des bas rouges.