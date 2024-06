Autriche – France signe la meilleure audience de l’année à la TV en France

Carton d’audience pour TF1 avec la diffusion du match Autriche – France.

Lundi soir, l’équipe de France de football a fait son entrée officielle à l’Euro avec un match face à l’Autriche. Et le moins que l’on puisse dire est que les Bleus ont attiré les foules devant leur écran. En effet, la rencontre, diffusée sur TF1, a rassemblé 11,25 millions de téléspectateurs entre 21h00 et 22h56, soit 47,6% de l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus.

11,25 M de téléspectateurs devant Autriche – France

Selon Pure Media, Il s’agit de la meilleure audience de l’année 2024 toutes chaînes confondues. Comme les Bleus vainqueurs sur le rectangle vert un but à zéro, le succès à la télévision a été au rendez-vous sur toutes les cibles. Sur celle des Femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans (FRDA-50), la part de marché atteint 53,3% (61,7% des 25-49 ans).

TF1 domine les audiences de la soirée à la TV

Parmi les autres programmes de la soirée, se démarque la série policière « Candice Renoir » sur France 2 (2,42 millions de téléspectateurs), devant « La vraie famille » sur M6 (1,51 million de téléspectateurs) et d »Ma famille t’adore déjà » sur France 3 (1,19 million de téléspectateurs).