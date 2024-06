Autriche – France en tête, les matchs les plus misés à l’Euro 2024

La France domine chez les parieurs de Winamax.

Comme à chaque compétition internationale de football, les opérateurs de paris sportifs font leurs choux gras de l’événement à l’Euro 2024 qui se dispute actuellement en Allemagne. Au sortir de la phase de groupes, Winamax a dévoilé ce vendredi le palmarès des mises les plus élevés sur ce début de compétition.

La France en tête des nations les plus misées sur Winamax

Forcément, la France est en tête des équipes les plus misées et elle a le match qui a généré le plus gros volume que celui qui l’a opposé à l’Autriche. Mais c’est le seul du top 3 qui comprend en suivant Portugal – République Tchèque et Slovénie – Angleterre. Du côté des joueurs, Kylian Mbappé est le plus fréquemment choisi parmi les buteurs français, devant Olivier Giroud et Antoine Griezmann.

106 250 € le plus gros gain sur ce début d’Euro 2024