ASSE: Un nouveau seuil d’abonnés franchi, le record est pulvérisé

L’ASSE compte plus de la moitié de la capacité de Geoffroy-Guichard en nombre d’abonnés.

Voilà qui tranche avec le scepticisme ambiant autour de la question des droits TV et confirme que l’engouement des fans de football est intact dans l’élite française. Après l’Olympique de Marseille ces jours derniers, l’ASSE annonce à son tour un nouveau seuil symbolique dans la vente de ses abonnements au stade Geoffroy-Guichard.

20 000 abonnés à Geoffroy-Guichard, c’est un nouveau record

Le club stéphanois revendique ce jeudi 22 août, plus de 20 000 abonnés pour la saison 2024-2025, celle de son retour en Ligue 1. C’est un record pulvérisé pour les Verts, dix ans après l’exercice 2014-2015 qui avait enregistré 18 010 encartés dans le bouillant Chaudron où évolue Saint-Etienne et ses supporters.

L’ASSE mène campagne jusqu’à la fin de ce mois d’août

A 20 000 abonnés, c’est un peu plus de la moitié de la capacité commerciale de Geoffroy-Guichard (37 337 pour ce nouvel exercice sportif) qui est déjà commercialisée. Il reste encore quelques jours aux retardataires pour s’abonner ou se réabonner (et ainsi élever encore un peu plus le record), puisque le club a annoncé sur la fin de la saison dernière qu’il poursuivrait la campagne jusqu’à la fin de ce mois d’août.