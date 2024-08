ASSE: Un maillot third couleur de l’or pour la 1re fois dans l’histoire

L’ASSE a dévoilé son maillot third.

C’est une première dans l’histoire des Verts de l’AS Saint-Etienne que d’avoir un maillot de la couleur de l’or en dominante. C’est ce qu’a révélé l’ASSE avec son équipementier Hummel pour la saison 20242025. Du doré doublé de noir.

Doré et noir le maillot third de l’ASSE

Ce nouveau maillot rend hommage à la ville de Saint-Étienne en arborant sur ses flancs et épaules un motif représentant plusieurs monuments emblématiques. On y retrouve notamment l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Saint-Charles, le Chevalement de la mine, le Zénith et bien sûr le mythique stade Geoffroy-Guichard. Cette volonté d’ancrage local se retrouve également dans le flocage « Stéphanois » apposé dans la nuque.

Comme les autres, le vert domicile et son pendant blanc à l’extérieur, ce maillot third est produit en polyester, sur la base de bouteilles en plastique recyclées. La tenue complète se compose du maillot, d’un short et de chaussettes noirs aux détails dorés.