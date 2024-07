ASSE: Salaire, valorisation, les chiffres de Davitashvili (FCGB) sur le mercato

L’ASSE se penche sur un ailier géorgien du FCGB.

Zuriko Davitashvili deviendra-t-il le tout premier transfert de l’ASSE version Kilmer Sport ? Selon L’Equipe, la direction des Verts discute avec celle des Girondins de Bordeaux pour recruter l’ailier géorgien de 23 ans, que Saint-Etienne a affronté la saison dernière en Ligue 2, avant de retrouver l’élite.

L’ASSE lorgne vers les Girondins pour son premier renfort

Le journal L’Equipe évoque un deal entre 5 et 6 millions d’euros pour faire plier le club au scapulaire qui compte son joueur sous contrat encore deux ans jusqu’en 2027, après lui avoir fait signer un bail de quatre en 2023, quand il est arrivé du Dinamo Batumi en 2022 pour une saison en prêt avant d’être définitivement bordelais, contre 1,25 millions d’euros d’indemnité.

L’un des joueurs les plus chers de la Ligue 2

Sur ce marché des transferts, Zuriko Davitashvili est estimé un peu plus modestement à 3 millions d’euros par Transfermarkt et 4,4 millions de la part de Football Benchmark. Pour ce dernier, il était le joueur le plus bankable de la saison 2023-2024 de Ligue 2. Côté salaire, il avoisine selon les estimations de L’Equipe à son sujet les 30 000 euros brut mensuels hors bonus. Il serait forcément revalorisé s’il s’engageait avec l’AS Saint-Etienne.