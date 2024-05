ASSE, RAF ou PFC: Qui va gagner les barrages de Ligue 2 selon les bookmakers ?

La Ligue 2 c’est fini. Enfin pas pour toutes les équipes…

La Ligue 2 a officiellement rendue son verdict ce vendredi soir pour la phase régulière de sa saison 2023-2024. Se jouent désormais les barrages, dernière étape pour un possible accessit à l’élite du football français. Le principe est simple : le Paris FC, cinquième va se rendre sur la pelouse du Rodez AF, quatrième, ce mardi.

Les bookmakers se rangent clairement derrière l’ASSE

Le vainqueur de ce duel poursuivra sa route avec le droit d’affronter l’AS Saint-Etienne, troisième, ce vendredi dans le Chaudron. De ce mini-tournoi à trois clubs un seul en sortira vainqueur et s’offrira le droit d’affronter le 17e de la Ligue 1. Pour les bookmakers nationaux, la tendance est assez claire, ce droit devrait échoir aux Verts de Saint-Etienne. C’est qu’ils auront le double avantage de disputer un tour de moins et de recevoir pour le match décisif.

Vers un affrontement entre les Verts et le RAF leur bête noire ?

Que l’ASSE remporte ces barrages entre représentants de Ligue 2 est coté à 2,75 contre un en moyenne. Le RAF suit à la cote de 8 et le Paris FC à 10. Cette saison, Rodez a concédé le nul 0-0 à domicile contre le PFC et s’est incliné 2-0 à Paris, au retour. Les Verts souhaiteront sûrement que le sort leur désigne l’équipe francilienne car depuis deux ans qu’ils les s’affrontent en championnat comme en Coupe de France, les Stéphanois n’ont jamais battu les Ruthénois qui campent sur deux succès et trois nuls.