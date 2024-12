ASSE, LOSC. L’ex directeur général prend la présidence du Foot US

D’une pratique du football à une autre, Frédéric Paquet entame une nouvelle mission.

Du football de pieds vers celui qui se joue avec les mains, telle est la bascule opérée par Frédéric Paquet. Lors de l’Assemblée Générale Élective du 30 novembre 2024, l’ancien directeur général du LOSC Lille (de 2009 à 2015), puis de l’AS Saint-Etienne (janvier 2018 à août 2019), a été élu président de la Fédération Française de Football Américain (FFFA) avec une large majorité de 78% des suffrages exprimés. Mais sa liste était la seule à se présenter.

Succédant à Brigitte Schleifer, qui a dirigé la fédération pendant sept ans, le nouveau président entend poursuivre le développement des trois disciplines que sont le football américain, le flag football (discipline intégrée au calendrier des prochains Jeux Olympique de Los Angeles) et le cheerleading.

Augmenter les licences et soutenir les territoires pour principales missions

« C’est avec un très grand plaisir que je retrouve un univers qui m’est cher. Je remercie d’abord tous les clubs qui ont soutenu la candidature de notre liste. Je remercie ensuite Brigitte et son équipe d’avoir rétabli la fédération d’un point de vue financier alors qu’elle était en grande difficulté à leur arrivée. C’est un exercice toujours très délicat et difficile », déclare via un communiqué, le dirigeant de 59 ans.

A cette occasion aussi, Frédéric Paquet a détaillé ses deux objectifs prioritaires : augmenter le nombre de licenciés, en particulier chez les jeunes, et renforcer l’accompagnement des ligues territoriales. Pour mener à bien ses missions, il pourra se reposer sur le soutien des 30 membres qui composent son nouveau comité directeur.