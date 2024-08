ASSE: Les Verts recrutent un fournisseur officiel pour un an

Les Vert

Avec le retour en Ligue 1 et le concours d’une nouvelle et ambitieuse gouvernance, l’ASSE s’active aussi sur le marché du sponsoring. Ce mardi elle annonce le renfort de RHD Labo, un groupe spécialiste dans la distribution pour les métiers de bouche. Ce partenariat est conclu pour la saison 2024-2025.

RHD Labo devient fournisseur de l’ASSE

Basée à La Talaudière, dans la Loire, RHD Labo devient un fournisseur officiel des Verts. « C’est une vraie satisfaction de pouvoir s’appuyer sur une société locale, connue et reconnue pour la qualité de ses produits et de son service. Pour l’AS Saint-Étienne, s’associer avec RHD Labo, qui met en avant les produits de notre terroir et dynamise notre territoire, était une évidence », détaille par communiqué, le directeur général adjoint en charge des revenus de l’ASSE, Arnaud Jaouen.

Ce rapprochement entre les deux marques voisines a été initié par l’entremise de l’agence Sportfive.